Госдеп: Азербайджан и Армения добились значительного прогресса по ряду вопросов

Азербайджан и Армения добились значительного прогресса по ряду вопросов.

Азербайджан и Армения добились значительного прогресса по ряду вопросов.

Как передает Report , об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер на регулярном брифинге.

По его словам, американская сторона с нетерпением ожидает следующей встречи министров из Азербайджана и Армении.

"Они (Азербайджан и Армения - ред.) добились значительного прогресса по ряду вопросов. На последней встрече они сузили круг вопросов, которые остаются нерешенными. И поэтому мы считаем, что при сокращении числа вопросов, требующих решения, соглашение находится в пределах досягаемости", - подчеркнул М.Миллер.

Напомним, что 27-29 июня 2023 года в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния, состоялись переговоры министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна. Находясь в Вашингтоне, министры встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также с помощником и советником по национальной безопасности президента Джейком Салливаном.