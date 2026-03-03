Петр Городов поблагодарил Азербайджан за содействие в раскрытии преступлений, совершенных в РФ

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев принял находящегося с визитом в стране заместителя генерального прокурора Российской Федерации Петра Городова.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе встречи было подчеркнуто динамичное развитие дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Россией, основанное на совместных усилиях и политической воле глав государств.

Отмечалось, что высокий уровень стратегического партнерства и постоянный межправительственный диалог формируют прочную основу для дальнейшего углубления сотрудничества в политической, экономической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Подчеркнута также важность взаимодействия правоохранительных и прокурорских органов двух стран.

Заместитель генпрокурора России выразил признательность за оказанное гостеприимство и отметил, что отношения между прокурорскими ведомствами двух государств находятся на высоком уровне. Он дал положительную оценку профессиональной и качественной подготовке запросов по уголовным делам, а также поблагодарил азербайджанскую сторону за раскрытие на ее территории преступлений, совершенных много лет назад в России, и привлечение виновных к уголовной ответственности.

Кроме того, Петр Городов пригласил азербайджанскую сторону принять участие в значимых международных мероприятиях, которые состоятся в текущем году.

Камран Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что участие в международных мероприятиях и развитие партнерских связей имеет важное значение для Генеральной прокуратуры Азербайджана.