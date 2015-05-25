Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Город Восточный Голливуд, штат Калифорния, объявил 28 мая "Азербайджанским национальным днем". В связи с этим мэр города Линдсей Хорват и члены городского совета приняли соответствующую декларацию. Об этом Report сообщили в главном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В декларации главного консульства говорится, что Азербайджан 28 мая 1918 года объявил свою независимость, учредил демократическую республику и создал первую парламентскую республику в исламском мире. Также отмечается, что США и другие демократические государства признали данную республику. "Сообщается, в период АДР все граждане, независимо от вероисповедания, пола, расы и этнической принадлежности, обладали правом голосования. Указывается, что в Азербайджане право голосования женщинам предоставлено на год раньше, чем в США".

В декларации подчеркивается, что за прошедшие 20 лет Азербайджан превратился в надежного партнера США.

Также отмечается, что миллионы азербайджанцев, проживающих в США и в различных странах мира, отмечают 28 мая как Национальный День.

В конце декларации написано, что в Восточном Голливуде 28 мая объявлен "Азербайджанским национальным днем". Все жители города приглашены на празднование этого дня.