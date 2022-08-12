Горькие реалии Карабахской войны в одном снимке - на фотовыставке во Франции

Фотография, отражающая горькие реалии Первой Карабахской войны, представлена на международной выставке в Лозерте, Франция.
Как сообщает французское бюро Report, на мероприятии под открытым небом на исторических улицах Лозерта, города на юге Франции, проходит выставка "Человеческая природа" всемирно известного фотографа Реза Дегати.
В числе фотографий, представленных на выставке, организованной мэрией Лозерта, фото, получившее название "Беззаботность и безнадежность", отражающая все горькие реалии Первой Карабахской войны.
Фотография была сделана в 1997 году.
На фото изображен Махмуд, которому во время Первой Карабахской войны пришлось покинуть родной дом вместе с семьей.
"Наш дом был разрушен вражескими солдатами. Нам пришлось бежать", - приводятся под фотографией слова Махмуда.
Махмуд и его семья нашли приют в небольшом доме на окраине Баку среди нефтяных качалок. В семье, пережившей всю тяжесть войны, помимо него, еще два брата - Джейхун и Тебриз.
На выставке представлены и другие фото Р.Дегати, снятые в Афганистане, Туркменистане и других странах.
Фотовыставка продлится до 30 сентября.