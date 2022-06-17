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Сьюзан Эллиотт: Глобальный Бакинский форум - вклад Азербайджана в стабильность региона

Сьюзан Эллиотт: Глобальный Бакинский форум - вклад Азербайджана в стабильность региона Глобальный Бакинский форум является вкладом Азербайджана в стабильность региона.
Внешняя политика
17 июня 2022 г. 18:04
Сьюзан Эллиотт: Глобальный Бакинский форум - вклад Азербайджана в стабильность региона

Глобальный Бакинский форум является вкладом Азербайджана в стабильность региона.

Об этом Report заявила президент и главный исполнительный директор Национального комитета по внешней политике США Сьюзан Эллиотт.

"Подобные мероприятия позволяют также обменяться мнениями по актуальным вопросам. Азербайджан предпринимает множество шагов по развитию энергетики, в том числе зеленой энергии, а также по увеличению поставок энергоресурсов. Сотрудничество с соседями в этой связи очень важно", - заявила Эллиотт.

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Версия на азербайджанском языке Suzan Elliott: "Qlobal Bakı Forumu Azərbaycanın regionun sabitliyinə verdiyi töhfədir"

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