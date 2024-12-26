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Асадов и Бектенов обсудили ход совместного расследования причин крушения самолета AZAL в Актау

Асадов и Бектенов обсудили ход совместного расследования причин крушения самолета AZAL в Актау Состоялся очередной телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и его казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым.
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 13:21
Асадов и Бектенов обсудили ход совместного расследования причин крушения самолета AZAL в Актау

Главы правительств Азербайджана и Казахстана Али Асадов и Олжас Бектенов обсудили ход совместного расследования причин крушения пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау.

Об этом сообщили Report в Кабинете министров.

Премьер-министры обменялись соболезнованиями в связи с гибелью граждан двух стран в авиакатастрофе и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Али Асадов поблагодарил казахстанскую сторону за высокую оперативность в проведении поисково-спасательной операции сразу после катастрофы и за поддержку во всех вопросах, связанных с происшествием.

Состоялся обмен мнениями по вопросам оказания неотложной помощи пострадавшим и раненым в условиях высокой координации между соответствующими органами двух стран, доставки в Азербайджан выживших граждан, а также тел погибших, и ряда других оперативных мер реагирования.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer Е-190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения. Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о жертвах авиакрушения.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Kazakhstan discuss plane crash investigation progress
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstan təyyarə qəzasının araşdırılması ilə bağlı cinayət işi üzrə istintaqın gedişini müzakirə edib

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