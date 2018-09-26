Главы правительств стран-членов ГУАМ встретятся 5-6 октября в Кишиневе

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 5-6 октября в Кишиневе состоится встреча глав правительств стран-членов Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновский.

"Молдавия твердо уверена в потенциале развития ГУАМ. Кишинев считает, что реализация проектов в сфере транспорта и инфраструктуры превратит территории государств-членов ГУАМ в важный коридор между странами Западной и Центральной Европы и странами Центральной Азии и Кавказа", - заявил Т.Ульяновски.

По словам министра, Молдова выступает за скорейшее завершение процедур, необходимых для создания зоны свободной торговли между странами ГУАМ.