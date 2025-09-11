Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Главы МИД Узбекистана и Азербайджана обсудили расширение сотрудничества

    Внешняя политика
    • 11 сентября, 2025
    • 15:10
    Главы МИД Узбекистана и Азербайджана обсудили расширение сотрудничества

    Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора обсудили расширение стратегического сотрудничества.

    Как передает Report, об этом написал Бахтиёр Саидов в телеграм-канале.

    "Обменялись мнениями о текущем состоянии и многообещающем будущем партнерства между Узбекистаном и Азербайджаном, а также о региональных и глобальных событиях. Сделали акцент на продолжении нашего динамичного политического диалога, расширении экономического сотрудничества и продвижении совместных проектов", - сообщил он.

    Главы внешнеполитических ведомств подтвердили приверженность углублению стратегических связей и союзничества, основанных на исторических узах и взаимных интересах.

