Главы МИД Узбекистана и Азербайджана обсудили расширение сотрудничества

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора обсудили расширение стратегического сотрудничества.

Как передает Report, об этом написал Бахтиёр Саидов в телеграм-канале.

"Обменялись мнениями о текущем состоянии и многообещающем будущем партнерства между Узбекистаном и Азербайджаном, а также о региональных и глобальных событиях. Сделали акцент на продолжении нашего динамичного политического диалога, расширении экономического сотрудничества и продвижении совместных проектов", - сообщил он.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили приверженность углублению стратегических связей и союзничества, основанных на исторических узах и взаимных интересах.