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Главы МИД стран Тюркского совета обсудят ситуацию в Афганистане

Главы МИД стран Тюркского совета обсудят ситуацию в Афганистане Министры иностранных дел стран - участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств 27-28 сентября обсудят в Стамбуле вопросы безопасности и ситуацию в Афганистане.
Внешняя политика
27 сентября 2021 г. 00:47
Главы МИД стран Тюркского совета обсудят ситуацию в Афганистане

Министры иностранных дел стран - участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств 27-28 сентября обсудят в Стамбуле вопросы безопасности и ситуацию в Афганистане.

Как передает Report, в ходе заседания планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности и дальнейшего развития регионального экономического сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане.

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