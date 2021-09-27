Главы МИД стран Тюркского совета обсудят ситуацию в Афганистане

Министры иностранных дел стран - участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств 27-28 сентября обсудят в Стамбуле вопросы безопасности и ситуацию в Афганистане.

Министры иностранных дел стран - участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств 27-28 сентября обсудят в Стамбуле вопросы безопасности и ситуацию в Афганистане.