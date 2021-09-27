Главы МИД стран Тюркского совета обсудят ситуацию в Афганистане

Министры иностранных дел стран - участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств 27-28 сентября обсудят в Стамбуле вопросы безопасности и ситуацию в Афганистане.
Главы МИД стран Тюркского совета обсудят ситуацию в АфганистанеГлавы МИД стран Тюркского совета обсудят ситуацию в Афганистане Министры иностранных дел стран - участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств 27-28 сентября обсудят в Стамбуле вопросы безопасности и ситуацию в Афганистане.
Внешняя политика
27 сентября 2021 г. 00:47
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