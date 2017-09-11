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    Главы МИД стран ГУАМ соберутся в Нью-Йорке

    Заседание СМИД состоится на полях 72-й сессии ГА ООН© Report

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран ГУАМ пройдет на полях 72-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Как сообщает Report, вопрос подготовки в заседанию был обсужден на 42-ой встрече Совета национальных координаторов (СНК) ГУАМ в Киеве.

    СНК рассмотрел вопросы подготовки заседания СМИД, а также предстоящих встреч в формате "ГУАМ+" на полях предстоящей сессии Генассамблеи ООН.

    Напомним, открытие 72-й сессии ГА ООН состоится 12 сентября. 

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