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Главы МИД ОБСЕ проведут встречу в Вене

Главы МИД ОБСЕ проведут встречу в Вене Главы МИД ОБСЕ 17 марта проведут конференцию в Вене
Внешняя политика
12 января 2023 г. 16:08
Главы МИД ОБСЕ проведут встречу в Вене

Министры иностранных дел стран ОБСЕ встретятся в Вене 17 марта.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила на пресс-конференции.

По ее словам, основными темами конференции станут ситуация в Афганистане, торговля людьми, климатические изменения, борьба с инфляцией и коррупцией.

Среди приоритетных направлений деятельности организации на этот год, генсек отметила помощь пострадавшим в результате войны в Украине.

Хельга Шмид добавила, что ОБСЕ будет и впредь оказывать поддержку украинскому народу.

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Версия на английском языке OSCE Foreign Ministers to meet in Vienna
Версия на азербайджанском языке Vyanada ATƏT XİN başçılarının iclası keçiriləcək

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