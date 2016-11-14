Главы МИД ЕС обсудят подготовку новых соглашений о партнерстве с Азербайджаном и Арменией

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Главы МИД ЕС обсудят на заседании Совета Евросоюза в Брюсселе ход сирийского конфликта, отношения с Турцией и программу "Восточное партнерство", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Во второй половине дня сегодня состоится совместная встреча министров иностранных дел и обороны Евросоюза, на которой будет обсуждаться план укрепления обороны Евросоюза. В воскресенье вечером главы МИД ЕС провели в Брюсселе по инициативе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини неформальную встречу в формате рабочего ужина, на которой они обсуждали результаты президентских выборов в США и то, как повлияет победа Трампа на отношения ЕС с США.

В рамках дискуссии о "Восточном партнерстве", министры, в частности, рассмотрят итоги президентских выборов в Молдавии, победу на которых одержал выступающий за восстановление отношений с Россией Игорь Додон. Речь также пойдет о подготовке новых соглашений о партнерстве с Азербайджаном и Арменией, которые ранее отказались от подписания соглашений об ассоциации с ЕС. Министры также традиционно затронут ситуацию на Украине, включая проблему ратификации ее соглашения об ассоциации, завершению процесса которой препятствуют Нидерланды.

По Сирии министры заслушают доклад Могерини о гуманитарной ситуации в стране, в частности в осажденном Алеппо, и об участии ЕС в международных усилиях по урегулированию этого конфликта.

Главы внешнеполитических ведомств Европы также затронут ситуацию в Турции. В тот момент, когда Анкара требует отмены виз в рамках выполнения соглашения об ограничении миграции, Брюссель значительно усилил критику турецких властей. Особенную озабоченность в Брюсселе вызывает дискуссия о возможном восстановлении смертной казни в этой стране. Визовая тема даже не будет поднята - в соответствии с последним отчетом Еврокомиссии, Турция не выполнила все согласованные с Евросоюзом критерии для этого, а значит в Совет ЕС эта тема даже не будет вынесена.