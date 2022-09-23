Главы МИД Азербайджана и Венесуэлы обсудили двусторонние отношения

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йор

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал Дж.Байрамов.

В ходе встречи были обсуждены азербайджано-венесуэльские отношения, их перспективы и сотрудничество.

На встрече министров иностранных дел, Движение неприсоединения и другие многосторонние площадки, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес были в центре внимания.