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Главы МИД Азербайджана и Венесуэлы обсудили двусторонние отношения

Главы МИД Азербайджана и Венесуэлы обсудили двусторонние отношения Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йор
Внешняя политика
23 сентября 2022 г. 05:46
Главы МИД Азербайджана и Венесуэлы обсудили двусторонние отношения

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал Дж.Байрамов.

В ходе встречи были обсуждены азербайджано-венесуэльские отношения, их перспективы и сотрудничество.

На встрече министров иностранных дел, Движение неприсоединения и другие многосторонние площадки, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес были в центре внимания.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Venesuelanın XİN başçıları ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər

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