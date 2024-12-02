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Байрамов обсудил с замглавы МИД Венесуэлы перспективы сотрудничества

Байрамов обсудил с замглавы МИД Венесуэлы перспективы сотрудничества Главы МИД Азербайджана и Венесуэлы обсудили двустороннее сотрудничество
Внешняя политика
2 декабря 2024 г. 18:34
Байрамов обсудил с замглавы МИД Венесуэлы перспективы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы Татьяной Пуг Морено.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Стороны обсудили вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Венесуэлой, перспективы сотрудничества в сферах экономики и торговли, энергетики, туризма, сельского хозяйства, культуры и образования.

Было отмечено, что в 2025 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Венесуэлой, и было бы полезно рассмотреть возможности реализации совместных инициатив и мероприятий в этом направлении.

Татьяна Пуг Морено поздравила Азербайджан с успешным проведением COP29, и высоким уровнем организации данного мероприятия, отметив, что итоги COP29 являются одним из важных вкладов в усилия по борьбе с изменением климата.

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