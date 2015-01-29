Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили региональные вопросы

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В рамках трехсторонней встречи между министрами иностранных дел Азербайджана, Туркменистана и Турции в Ашхабаде министр Эльмар Мамедъяров встретился с турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу. Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны высоко оценили уровень отношений между двумя странами и особо отметили, что двусторонние связи между Азербайджаном и Турцией носят дружеский и братский характер.

Стороны также высоко оценили встречи на различных уровнях в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию 14-15 января этого года для развития двусторонних отношений.

В ходе встречи была подчеркнута важность проведения трехсторонней встречи с участием министров иностранных дел Азербайджана, Туркменистана и Турции с позиции развития регионального сотрудничества.

Также на встрече состоялся обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам.