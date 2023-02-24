Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили подготовку к предстоящему Саммиту ОТГ

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены меры по ликвидации последствий разрушительного землетрясения, повлекшего многочисленные человеческие жертвы в Турции, а также вопросы подготовки к предстоящему Саммиту Организации тюркских государств.

Министры также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, в том числе по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.