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Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили подготовку к предстоящему Саммиту ОТГ

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили подготовку к предстоящему Саммиту ОТГ Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.
Внешняя политика
24 февраля 2023 г. 22:58
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили подготовку к предстоящему Саммиту ОТГ

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены меры по ликвидации последствий разрушительного землетрясения, повлекшего многочисленные человеческие жертвы в Турции, а также вопросы подготовки к предстоящему Саммиту Организации тюркских государств.

Министры также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, в том числе по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Çavuşoğlu ilə TDT-nin Zirvə Görüşünə hazırlıq məsələlərini müzakirə edib

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