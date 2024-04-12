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Главы МИД Азербайджана и Таджикистана обсудили в Минске все аспекты сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Таджикистана обсудили в Минске все аспекты сотрудничества Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со своим коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
Внешняя политика
12 апреля 2024 г. 17:20
Главы МИД Азербайджана и Таджикистана обсудили в Минске все аспекты сотрудничества

Важность продолжения и развития сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, а также политических консультаций между Азербайджаном и Таджикистаном обсудили главы внешнеполитических ведомств Джейхун Байрамов и Сироджиддин Мухриддин.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам встречи министров в Минске в рамках прошедшего здесь заседания Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СМИД СНГ).

Стороны отметили важность работы Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Таджикистаном для развития экономических связей между двумя странами.

Было подчеркнуто, что существует большой потенциал для развития связей двух стран в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, инвестиций, ИКТ, транспорта и др.

В ходе встречи стороны отметили важность изучения путей развития взаимных туристических поездок, рассмотрения возможностей сотрудничества по совместным туристическим маршрутам, а также в рамках транспортно-логистического проекта Среднего коридора с учетом его широкого потенциала.

Был обсужден процесс подготовки к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в этом году в Азербайджане, и возможности сотрудничества в рамках этой работы.

16:29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со своим коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Как передает Report, об этом МИД сообщил на своей официальной странице в социальной сети "Х".

Встреча проходила в рамках рабочего визита в Беларусь глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Сегодня в столице Беларуси Минске прошло заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СМИД СНГ).

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Tacikistan XİN başçıları görüşüb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Azerbaijan, Tajikistan FMs meet in Minsk

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