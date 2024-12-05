Главы МИД Азербайджана и Словакии обсудили мирный процесс на Южном Кавказе

19:35

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и европейских дел Словакии Юраем Бланаром.

Как сообщает Report, об этом отмечается в информации на странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

Встреча прошла на полях 31-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Валлетте (Мальта).

Стороны выразили удовлетворение уровнем стратегического партнерства между двумя странами и обсудили возможности для дальнейшего укрепления двусторонних и многосторонних связей.

"На встрече также обсуждались вопросы постконфликтного восстановления региона, мирные инициативы и мероприятия по разминированию", - подчеркивает МИД.