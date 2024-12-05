О нас

Главы МИД Азербайджана и Словакии обсудили мирный процесс на Южном Кавказе

Главы МИД Азербайджана и Словакии обсудили мирный процесс на Южном Кавказе 19:35
Внешняя политика
5 декабря 2024 г. 19:49
Главы МИД Азербайджана и Словакии обсудили мирный процесс на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и европейских дел Словакии Юраем Бланаром.

Как сообщает Report, об этом отмечается в информации на странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

Встреча прошла на полях 31-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Валлетте (Мальта).

Стороны выразили удовлетворение уровнем стратегического партнерства между двумя странами и обсудили возможности для дальнейшего укрепления двусторонних и многосторонних связей.

"На встрече также обсуждались вопросы постконфликтного восстановления региона, мирные инициативы и мероприятия по разминированию", - подчеркивает МИД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Slovakiya XİN başçıları regional sülh səylərini müzakirə ediblər

Самое читаемое

В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
30 ноября 2024 г. 13:56
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
1 декабря 2024 г. 05:24
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
29 ноября 2024 г. 12:51
Прогноз погоды на первый день декабря
Прогноз погоды на первый день декабря
30 ноября 2024 г. 12:10
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
1 декабря 2024 г. 11:59
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
Власти Сирии заявили о восстановлении контроля над некоторыми позициями
Власти Сирии заявили о восстановлении контроля над некоторыми позициями
29 ноября 2024 г. 19:13
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
2 декабря 2024 г. 12:56
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37
В Азербайджане наблюдаются осадки
В Азербайджане наблюдаются осадки
2 декабря 2024 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi