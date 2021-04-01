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Главы МИД Азербайджана и России провели двустороннюю встречу в Москве 

Главы МИД Азербайджана и России провели двустороннюю встречу в Москве  В рамках встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.
Внешняя политика
1 апреля 2021 г. 19:31
Главы МИД Азербайджана и России провели двустороннюю встречу в Москве 

1 апреля "на полях" Совета министров иностранных дел стран Содружества независимых государств (СМИД СНГ) в Москве состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в МИД РФ.

"В рамках встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., в частности, касающихся решения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе, разблокирования экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, включая предстоящие контакты на высоком уровне, а также подготовку к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами, которое будет отмечаться в 2022 году", - говорится в сообщении.

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