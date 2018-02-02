Главы МИД Азербайджана и России обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта

© Report/ Elshan Baba

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Стали известны вопросы, которые были обсуждены в ходе телефонного разговора министров иностранных дел Азербайджана и России Эльмара Мамедъярова и Сергея Лаврова.

Как заявил Report глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, в ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы региональной и международной повестки дня, в том числе вопрос о правовом статусе Каспийского моря, переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и провели обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.