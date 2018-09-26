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    Главы МИД Азербайджана и Кувейта обсудили вопросы сотрудничества

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с вице-премьером Кувейта и главой МИД шейхом Сабахом Халидом Аль-Хамадом Аль-Сабахом. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, министры встретились в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН

    Министры обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между странами, коснулись представляющих взаимный интерес региональных и международных вопросов. 

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