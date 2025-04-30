МИД: Азербайджано-кувейтское партнерство имеет прочный фундамент
МИД: Азербайджано-кувейтское партнерство имеет прочный фундамент Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе официального визита в Государство Кувейт провел встречу с министром иностранных дел этой страны Абдуллой Али Аль-Яхьей.
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе официального визита в Государство Кувейт провел встречу с министром иностранных дел этой страны Абдуллой Али Аль-Яхьей.
Как сообщает Report, стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и подчеркнули, что азербайджано-кувейтское партнерство основано на прочной исторической, культурной и религиозной основе.
На встрече были обсуждены политические, экономические, торговые, инвестиционные, энергетические, транспортные, коммуникационные, гуманитарные аспекты сотрудничества между двумя странами, развитие туристических связей, ситуация на Ближнем Востоке, а также региональные реалии в постконфликтный период.
Также была выражена уверенность в эффективности третьего заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между двумя странами.
15:11
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим кувейтским коллегой Абдуллой Али Аль-Яхьей.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".
Стороны обсудили политические, торгово-экономические, энергетические, транспортно-коммуникационные, гуманитарные аспекты двустороннего и многостороннего сотрудничества, затронули вопросы безопасности на Ближнем Востоке, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Была подчеркнута важность проведения 3-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Кувейт.
During the expanded meeting between Minister of Foreign Affairs @Bayramov_Jeyhun of the Republic of #Azerbaijan and Minister of Foreign Affairs Abdullah Ali Al-Yahya of the State of #Kuwait, political, economic-trade, energy, transport-communications, humanitarian aspects of… pic.twitter.com/xDCFu4ttRA