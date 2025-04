МИД: Азербайджано-кувейтское партнерство имеет прочный фундамент

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе официального визита в Государство Кувейт провел встречу с министром иностранных дел этой страны Абдуллой Али Аль-Яхьей.

Как сообщает Report, стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и подчеркнули, что азербайджано-кувейтское партнерство основано на прочной исторической, культурной и религиозной основе.

На встрече были обсуждены политические, экономические, торговые, инвестиционные, энергетические, транспортные, коммуникационные, гуманитарные аспекты сотрудничества между двумя странами, развитие туристических связей, ситуация на Ближнем Востоке, а также региональные реалии в постконфликтный период.

Также была выражена уверенность в эффективности третьего заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между двумя странами.

15:11

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим кувейтским коллегой Абдуллой Али Аль-Яхьей.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

Стороны обсудили политические, торгово-экономические, энергетические, транспортно-коммуникационные, гуманитарные аспекты двустороннего и многостороннего сотрудничества, затронули вопросы безопасности на Ближнем Востоке, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Была подчеркнута важность проведения 3-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Кувейт.