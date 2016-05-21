Главы МИД Азербайджана и Катара обсудили вопросы сотрудничества

Баку. 21 Май. REPORT.AZ/ Вопросы сотрудничества в политической, экономической, торговой и туристической сферах обсуждались в ходе встречи министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с катарским коллегой Мухаммедом бин Абдель Рахманом бин Джасемом Аль Tани.

Как передает Report, об этом сообщает в субботу пресс-служба МИД Азербайджана.

Министры встретились в рамках 16-го Глобального форума в Дохе, говорится в сообщении.

"В ходе встречи сторонами выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений между Азербайджаном и Катаром. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в политической, экономической, торговой и туристической сферах", — сообщает пресс-служба.