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    Главы МИД Азербайджана и Катара обсудили вопросы сотрудничества

    Министры встретились в рамках 16-го Глобального форума в Дохе

    Баку. 21 Май. REPORT.AZ/ Вопросы сотрудничества в политической, экономической, торговой и туристической сферах обсуждались в ходе встречи министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с катарским коллегой Мухаммедом бин Абдель Рахманом бин Джасемом Аль Tани.

    Как передает Report, об этом сообщает в субботу пресс-служба МИД Азербайджана.

    Министры встретились в рамках 16-го Глобального форума в Дохе, говорится в сообщении.

    "В ходе встречи сторонами выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений между Азербайджаном и Катаром. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в политической, экономической, торговой и туристической сферах", — сообщает пресс-служба.

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