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Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Гусейном Амир Абдуллахианом.
Внешняя политика
15 октября 2022 г. 21:03
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Гусейном Амир Абдуллахианом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД АР.

В продолжение встречи лидеров двух государств, состоявшейся в Астане, министры обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.

Стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе.

В ходе телефонного разговора были обсуждены сотрудничество в рамках международных организаций, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran xarici işlər nazirləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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