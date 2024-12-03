Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили широкий спектр вопросов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в кулуарах 28-го заседания Совета министров ОЭС в иранском Мешхеде провел встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в кулуарах 28-го заседания Совета министров ОЭС в иранском Мешхеде провел встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

В ходе встречи министры обсудили широкий круг вопросов, связанных с азербайджано-иранским сотрудничеством в области экономики, торговли, инвестиций, транспорта и связи, энергетической безопасности, а также совместные инициативы и проекты.

Главы МИД подтвердили важность скорейшего завершения строительства коммуникации между Нахчыванской Автономной Республикой и Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана, а также реализации достигнутых договоренностей.