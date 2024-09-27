Главы МИД Азербайджана и Черногории обсудили подготовку к COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем премьер-министра Черногории по международным связям и министром иностранных дел Эрвином Ибрагимовым в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем премьер-министра по международным связям и министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовым в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в области политики, экономики, энергетики и гуманитарных отношений.

Подчеркнуто, что взаимные визиты на высоком уровне и регулярные политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел играют ключевую роль в развитии и поддержании постоянного политического диалога между Азербайджаном и Черногорией.

Джейхун Байрамов проинформировал своего черногорского коллегу о деятельности Азербайджана в качестве председателя 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и подтвердил готовность к устойчивому сотрудничеству с Черногорией в рамках соответствующих экологических инициатив.

Обсуждались также усилия Азербайджана по восстановлению, реконструкции и обеспечению мира в постконфликтный период, с акцентом на приверженность страны к достижениям устойчивого мира и безопасности.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес в двустороннем и региональном контексте.

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем премьер-министра по международным связям и министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовым в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом Д.Байрамов сообщил на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что на встрече были обсуждены политические, экономические, энергетические, туристические и гуманитарные аспекты двусторонних отношений. Кроме того, стороны затронули вопросы постконфликтной ситуации в регионе и подготовку к COP29.