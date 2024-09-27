О нас

Главы МИД Азербайджана и Черногории обсудили подготовку к COP29

Главы МИД Азербайджана и Черногории обсудили подготовку к COP29 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем премьер-министра Черногории по международным связям и министром иностранных дел Эрвином Ибрагимовым в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Внешняя политика
27 сентября 2024 г. 05:26
Главы МИД Азербайджана и Черногории обсудили подготовку к COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем премьер-министра по международным связям и министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовым в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в области политики, экономики, энергетики и гуманитарных отношений.

Подчеркнуто, что взаимные визиты на высоком уровне и регулярные политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел играют ключевую роль в развитии и поддержании постоянного политического диалога между Азербайджаном и Черногорией.

Джейхун Байрамов проинформировал своего черногорского коллегу о деятельности Азербайджана в качестве председателя 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и подтвердил готовность к устойчивому сотрудничеству с Черногорией в рамках соответствующих экологических инициатив.

Обсуждались также усилия Азербайджана по восстановлению, реконструкции и обеспечению мира в постконфликтный период, с акцентом на приверженность страны к достижениям устойчивого мира и безопасности.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес в двустороннем и региональном контексте.

04:41

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем премьер-министра по международным связям и министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовым в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом Д.Байрамов сообщил на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что на встрече были обсуждены политические, экономические, энергетические, туристические и гуманитарные аспекты двусторонних отношений. Кроме того, стороны затронули вопросы постконфликтной ситуации в регионе и подготовку к COP29.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov monteneqrolu həmkarı ilə bir sıra sahələr üzrə müzakirələr aparıb - YENİLƏNİB

Самое читаемое

Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
23 сентября 2024 г. 14:51
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 10:34
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
25 сентября 2024 г. 23:01
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
25 сентября 2024 г. 12:50
Завтра в Баку ожидается ливень
Завтра в Баку ожидается ливень
20 сентября 2024 г. 16:30
Агентство соцуслуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с детьми
Агентство соцуслуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с детьми
21 сентября 2024 г. 12:40
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
20 сентября 2024 г. 12:52
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
23 сентября 2024 г. 13:02
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
24 сентября 2024 г. 22:49
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
24 сентября 2024 г. 13:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi