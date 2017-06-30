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    Главы МИД Азербайджана и Армении планируют встретиться на неформальном заседании СМИД ОБСЕ

    С соответствующим предложением выступили сопредседатели МГ ОБСЕ

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян планируют  провести встречу в июле. 

    Как сообщает Report, с соответствующим предложением выступили сопредседатели Минской группы  ОБСЕ в ходе недавнего визита в регион.

    Министрам иностранных дел двух стран предложено встретиться  в рамках неформальной встречи глав МИД стран ОБСЕ, которая пройдет 11 июля в австрийском Мауэрбахе.

    Ожидается, что посредники по урегулированию нагорно-карабахского конфликта также примут участие на встрече.

    Согласно армянским СМИ, Эдвард Налбандян. подтвердил, что встреча глав МИД  может состояться в ближайшем будущем.

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