Главы МИД Азербайджана и Армении планируют встретиться на неформальном заседании СМИД ОБСЕ

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян планируют провести встречу в июле.

Как сообщает Report, с соответствующим предложением выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ в ходе недавнего визита в регион.

Министрам иностранных дел двух стран предложено встретиться в рамках неформальной встречи глав МИД стран ОБСЕ, которая пройдет 11 июля в австрийском Мауэрбахе.

Ожидается, что посредники по урегулированию нагорно-карабахского конфликта также примут участие на встрече.

Согласно армянским СМИ, Эдвард Налбандян. подтвердил, что встреча глав МИД может состояться в ближайшем будущем.