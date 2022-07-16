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Главы МИД Азербайджана, Грузии и Армении обсудили стабильность в регионе

Главы МИД Азербайджана, Грузии и Армении обсудили стабильность в регионе На встрече глав МИД Азербайджана, Грузии и Армении в Тбилиси были обсуждены региональные вопросы.
Внешняя политика
16 июля 2022 г. 16:47
Главы МИД Азербайджана, Грузии и Армении обсудили стабильность в регионе

На встрече глав МИД Азербайджана, Грузии и Армении в Тбилиси были обсуждены региональные вопросы.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает МИД Грузии.

На встрече с удовлетворением были отмечены существующее стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, а также добрососедские отношения Грузии и Армении.

Была подчеркнута важность совместных усилий для обеспечения стабильности и мирного развития в регионе. В этом контексте грузинская сторона приветствовала визит глав МИД двух стран в Тбилиси и еще раз выразила готовность содействовать миру и стабильности в регионе.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Georgian, Armenian Foreign Ministers discuss regional stability
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Gürcüstan-Ermənistan XİN başçıları regional sabitliyi müzakirə ediblər

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