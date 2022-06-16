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Глава ВОЗ: В Азербайджане наблюдается очень мало новых случаев заражения COVID-19

Глава ВОЗ: В Азербайджане наблюдается очень мало новых случаев заражения COVID-19 Число случаев заражения COVID-19 в мире уменьшается.
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 11:47
Глава ВОЗ: В Азербайджане наблюдается очень мало новых случаев заражения COVID-19

Число случаев заражения COVID-19 в мире уменьшается.

Как передает Report, об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на IX Глобальном Бакинском форуме.

Он отметил, что несмотря на это и число вакцинированных в мире, пандемия не закончилась, поскольку еще очень многие люди не вакцинированы, особенно в бедных странах.

Он выразил удовлетворение тем, что в настоящее время в Азербайджане наблюдается очень мало новых случаев заражения COVID-19.

Глава ВОЗ призвал страны продолжать вакцинацию и оставаться внимательными, чтобы не допустить повторного роста числа заболевших.

"Тот факт, что сегодня мы смогли собраться тут вместе в очном формате, показывает, что предпринятые меры дают свои результаты", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке ÜST-ün rəhbəri: “Azərbaycanda koronavirus pandemiyası ən aşağı səviyyəyə enib"

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