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Глава венгерской делегации направил письмо председателю ПАСЕ в связи с Азербайджаном

Глава венгерской делегации направил письмо председателю ПАСЕ в связи с Азербайджаном 22 февраля глава делегации Венгерской национальной ассамблеи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Жолт Немет направил письмо председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу в связи с принятой во время зимней сессии организации резолюцией № 2527 (2
Внешняя политика
26 февраля 2024 г. 19:51
Глава венгерской делегации направил письмо председателю ПАСЕ в связи с Азербайджаном

22 февраля глава делегации Венгерской национальной ассамблеи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Жолт Немет направил письмо председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу в связи с принятой во время зимней сессии резолюцией № 2527 (2004) относительно оспаривания полномочий азербайджанской делегации.

Как передает Report, об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В письме говорится, что принятием данного решения подорвана практика конструктивного межведомственного диалога и консультаций по вопросам, представляющим общий интерес. В этом контексте мы считаем, что вопрос участия азербайджанской делегации в организации должен быть решен в срочном порядке.

Глава венгерской делегации Жолт Немет призвал председателя ПАСЕ совместно с политическими группами предпринять решительные шаги и позволить парламентской делегации Азербайджана в срочном порядке вернуться к работе в ПАСЕ, желательно, уже на апрельской сессии организации. Немет выразил уверенность, что это позволит Азербайджану не только создать условия для приглашения в страну докладчиков Совета Европы и организации их визита, но и пригласить Парламентскую ассамблею для наблюдения за предстоящими в стране очередными парламентскими выборами.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan nümayəndə heyətinin rəhbəri: Azərbaycanın AŞPA-dakı iştirakı bərpa edilməlidir

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