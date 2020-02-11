Глава Сербии поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Республики Сербия Александр Вучич направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство, уважаемый президент Алиев.

Примите мои сердечные поздравления по случаю победы "Нового Азербайджана" на парламентских выборах с наилучшими пожеланиями и впредь решительно вести Вашу страну по проторенной тропе успеха.

Победа "Нового Азербайджана" показывает, что Ваша партия смелая и ответственная, а Вы – ее лидер - возглавляете процесс развития государства и народа. Очень ценю Ваше ясное политическое видение, энергию и приверженность делу, и, как Вашего искреннего друга, меня очень радует, что Азербайджан добивается больших успехов.

Искренне благодарен за Ваш вклад в развитие традиционно дружественных отношений и стратегического партнерства между нашими двумя странами, и для меня представляет большую честь сотрудничать с Вами. Сербия остается искренним и доверенным другом и партнером Азербайджана, и надеюсь, что искренняя и подлинная дружба в будущем будет подтверждена еще более успешным сотрудничеством во всех сферах.

С большой благодарностью за поддержку Азербайджаном существенных государственных и национальных интересов Сербии, прежде всего в отношении Косово, пользуюсь данной возможностью, чтобы подтвердить нашу приверженность уважению суверенитета и территориальной целостности всех государств-членов ООН и мирному урегулированию проблемы Нагорного Карабаха.

Примите, Ваше превосходительство, мои сердечные приветствия и заверения в моем самом высоком уважении".