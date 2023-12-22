Глава Республики Дагестан поздравил президента Ильхама Алиева

Глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения.

События утверждают каждого человека – эти слова великого поэта Расула Гамзатова в полной мере описывают Вашу судьбу, избранный жизненный путь служения Родине. Возглавив Азербайджанскую Республику более 20 лет назад, Вы стали истинным лидером народа, достойно продолжающим дело жизни Вашего отца – выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиевича Алиева.

За эти годы благодаря взвешенной и дальновидной политике Азербайджан добился значительных успехов во всех сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни, уверенно закрепил свои позиции на международной арене в решении вопросов общемировой повестки дня.

Дагестан дорожит сложившимися многовековыми традициями добрососедства и дружбы. Мы искренне надеемся, что наши общие усилия будут способствовать дальнейшему расширению диалога и взаимного уважения между народами Дагестана и Азербайджана.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, всего самого доброго в Новом году".