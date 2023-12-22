Глава Республики Дагестан поздравил президента Ильхама Алиева

Глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович!
Примите сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения.
События утверждают каждого человека – эти слова великого поэта Расула Гамзатова в полной мере описывают Вашу судьбу, избранный жизненный путь служения Родине. Возглавив Азербайджанскую Республику более 20 лет назад, Вы стали истинным лидером народа, достойно продолжающим дело жизни Вашего отца – выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиевича Алиева.
За эти годы благодаря взвешенной и дальновидной политике Азербайджан добился значительных успехов во всех сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни, уверенно закрепил свои позиции на международной арене в решении вопросов общемировой повестки дня.
Дагестан дорожит сложившимися многовековыми традициями добрососедства и дружбы. Мы искренне надеемся, что наши общие усилия будут способствовать дальнейшему расширению диалога и взаимного уважения между народами Дагестана и Азербайджана.
Уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, всего самого доброго в Новом году".