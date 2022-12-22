Глава Республики Дагестан поздравил президента Азербайджана

Глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.
Вo всем мире Вас знают как выдающегося политика и дипломата, мудрого и дальновидного государственника, патриота своего Отечества. Достойно продолжив дело общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, Вы провели глубокие преобразования во всех сферах жизни страны, обеспечив общественную стабильность, динамичное и прогрессивное развитие республики на годы вперед. Символично, что моя первая заграничная поездка в качестве главы Дагестана состоялась именно в братскую Азербайджанскую Республику.
Мы по-настоящему дорожим сложившейся многовековой дружбой и искренне надеемся, что наши общие усилия будут способствовать дальнейшему расширению диалога и взаимного уважения между народами Дагестана и Азербайджана, и, как писал в своих стихотворениях Расул Гамзатов, вспоминая о Баку, «Пусть говорит о нашем вечном братстве Каспийский торжествующий прибой».
Примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, всего самого доброго в Новом году!"