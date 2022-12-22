Глава Республики Дагестан поздравил президента Азербайджана

Глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Вo всем мире Вас знают как выдающегося политика и дипломата, мудрого и дальновидного государственника, патриота своего Отечества. Достойно продолжив дело общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, Вы провели глубокие преобразования во всех сферах жизни страны, обеспечив общественную стабильность, динамичное и прогрессивное развитие республики на годы вперед. Символично, что моя первая заграничная поездка в качестве главы Дагестана состоялась именно в братскую Азербайджанскую Республику.

Мы по-настоящему дорожим сложившейся многовековой дружбой и искренне надеемся, что наши общие усилия будут способствовать дальнейшему расширению диалога и взаимного уважения между народами Дагестана и Азербайджана, и, как писал в своих стихотворениях Расул Гамзатов, вспоминая о Баку, «Пусть говорит о нашем вечном братстве Каспийский торжествующий прибой».

Примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, всего самого доброго в Новом году!"