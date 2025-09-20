Глава прокуратуры Уганды посетил Азербайджан

Директор Государственной прокуратуры Уганды Одумби Джеймс Овер прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана, 20 сентября состоялась встреча Овера с генпрокурором Кямраном Алиевым.

Стороны обсудили укрепление сотрудничества, в том числе в правовой сфере, а также подчеркнули тесное взаимодействие в рамках Движения неприсоединения.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между прокуратурами двух стран. Документ назван новым этапом в институциональных отношениях и призван способствовать развитию партнерства.

В рамках визита делегация также ознакомилась с экспонатами Музея истории Генеральной прокуратуры Азербайджана.