Глава прокуратуры Уганды посетил Азербайджан
Внешняя политика
- 20 сентября, 2025
- 13:16
Директор Государственной прокуратуры Уганды Одумби Джеймс Овер прибыл с визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана, 20 сентября состоялась встреча Овера с генпрокурором Кямраном Алиевым.
Стороны обсудили укрепление сотрудничества, в том числе в правовой сфере, а также подчеркнули тесное взаимодействие в рамках Движения неприсоединения.
По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между прокуратурами двух стран. Документ назван новым этапом в институциональных отношениях и призван способствовать развитию партнерства.
В рамках визита делегация также ознакомилась с экспонатами Музея истории Генеральной прокуратуры Азербайджана.
