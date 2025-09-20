Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Глава прокуратуры Уганды посетил Азербайджан

    Внешняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 13:16
    Глава прокуратуры Уганды посетил Азербайджан

    Директор Государственной прокуратуры Уганды Одумби Джеймс Овер прибыл с визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана, 20 сентября состоялась встреча Овера с генпрокурором Кямраном Алиевым.

    Стороны обсудили укрепление сотрудничества, в том числе в правовой сфере, а также подчеркнули тесное взаимодействие в рамках Движения неприсоединения.

    По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между прокуратурами двух стран. Документ назван новым этапом в институциональных отношениях и призван способствовать развитию партнерства.

    В рамках визита делегация также ознакомилась с экспонатами Музея истории Генеральной прокуратуры Азербайджана.

