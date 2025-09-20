İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Uqanda Dövlət Prokurorluğunun direktoru Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    • 20 sentyabr, 2025
    • 12:48
    Uqanda Dövlət Prokurorluğunun direktoru Azərbaycana gəlib

    Uqandanın Dövlət prokurorluğunun direktoru Odumbi Ceyms Over Azərbaycana səfərə gəlib.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Baş prokuror Kamran Əliyev sentyabrın 20-də Odumbi Ceyms Overin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib.

    Görüşdə Azərbaycanla Uqanda arasında qarşılıqlı dəstək və müxtəlif sahələrdə, o cümlədən hüquqi əməkdaşlıqla bağlı möhkəmlənən yüksək səviyyəli tərəfdaşlıq münasibətləri xüsusilə vurğulanıb.

    Azərbaycanın "ASAN xidmət" modelinin Uqandada uğurla tətbiqindən söz açan Kamran Əliyev Qoşulmama Hərəkatı (QH) çərçivəsində iki ölkə arasında yüksək səviyyəli əməkdaşlığın mövcudluğunu vurğulayıb.

    Bundan başqa, Baş prokuror Prezident İlham Əliyevin sədrliyi və təşəbbüskarlığı ilə Azərbaycanın QH-nin son sədri kimi Uqanda ilə Hərəkatın prinsiplərinin təşviqində sıx əməkdaşlıq etdiyini qeyd edib, eləcə də hazırda Uqandanın QH-ın sədri olduğu dövrdə də bu əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini bildirib.

    Odumbi Ceyms Over təmsil etdiyi qurumun Azərbaycanla əlaqələrin inkişafına böyük önəm verdiyini qeyd edərək iki ölkənin prokurorluq orqanları arasında əməkdaşlığın genişlənəcəyinə əminliyini ifadə edib.

    Sonda Azərbaycan və Uqanda Baş prokurorluqları arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    Qonaqlar həmçinin Baş Prokurorluğun Tarix muzeyi ilə tanış olub, onlara prokurorluğun fəaliyyəti ilə bağlı eksponatlar barədə ətraflı məlumat verilib.

    Uqanda Baş Prokurorluq Anlaşma memorandumu
    Foto
    Глава прокуратуры Уганды посетил Азербайджан

    Son xəbərlər

    13:18

    Azərbaycanın qadın cüdoçuları Fransada təlim-məşq toplanışına qatılıblar

    Fərdi
    13:10
    Foto

    "Global Media Group" "Xəzəri qoruyaq" ekoloji aksiyasına qoşulub

    Ekologiya
    13:00

    İki il əvvəl Azərbaycanın dövlət suverenliyi tam bərpa edilib

    Daxili siyasət
    12:58

    Azərbaycan və Ruanda prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    12:57

    Rusiyanın Dneprə endirdiyi zərbələr nəticəsində yaralananların sayı 30-a çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:55
    Foto

    Ruanda Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Xarici siyasət
    12:53

    Könül Nurullayeva: Azərbaycan suverenliyini tam bərpa etməklə regionda yeni reallıqlar yaratdı

    Xarici siyasət
    12:50

    Paşinyan: Türkiyə-Ermənistan normallaşması bizim üçün Aİ ilə quru əlaqəsini təmin edəcək

    Region
    12:48
    Foto

    Uqanda Dövlət Prokurorluğunun direktoru Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti