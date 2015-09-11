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    Глава представительства ЕС вызвана в МИД Азербайджана

    Замминистра: Данный документ, носящий предвзятый и деструктивный характер, наносит удар по отношениям между Азербайджаном и ЕС

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард была вызвана в министерство иностранных дел, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства страны.

    Заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев проинформировал главу представительства о том, что Азербайджан категорически осуждает принятую Европарламентом 10 сентября текущего года резолюцию.

    "Данный документ, носящий предвзятый и деструктивный характер, наносит удар по отношениям между ЕС и Азербайджаном, и создает серьезные препятствия по дальнейшим перспективам будущих отношений", - заявил М.Мамедгулиев.

    По его словам, резолюция полна предвзятой и искаженной информацией о состоянии прав человека в Азербайджане.

    Наряду с этим, замминистра отметил, что Европарламент всегда предпочитал подход к вопросу о правах человека в Азербайджане в качестве средства политического давления.

    "Однако члены Европарламента должны знать, что подобные попытки с самого начала обречены на провал. Кроме того, некоторые положения резолюции используются в качестве унижения, что выходит за рамки этических норм", - сказал М.Мамедгулиев.

    В свою очередь М.Мард отметила, что передаст позицию Азербайджана в соответствующие структуры ЕС.

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