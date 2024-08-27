Главы правительств СНГ в ноябре обсудят устранение препятствий во взаимной торговле

В повестку очередного заседания Совета глав правительств стран СНГ, запланированного на 7-8 ноября в РФ, будет включено 20 документов.

В повестку очередного заседания Совета глав правительств стран СНГ, запланированного на 7-8 ноября в РФ, будет включено 20 документов.

Как передает Report со ссылкой на агентство БЕЛТА, об этом сообщил журналистам во вторник в Минске генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"В повестке дня заседания Совета глав правительств СНГ 20 документов. Все они касаются преимущественно взаимодействия в экономической сфере. Два вопроса посвящены сотрудничеству в транспортной области, один - гражданского судостроения. Кроме того, несколько вопросов касаются гуманитарного сотрудничества, около 10 - финансового характера, финансирования разных видов деятельности в рамках СНГ", - рассказал Сергей Лебедев.

"На заседании Совета глав правительств одним из важных вопросов будет устранение препятствий во взаимной торговле", - добавил генсек.