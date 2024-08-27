О нас

Главы правительств СНГ в ноябре обсудят устранение препятствий во взаимной торговле

Главы правительств СНГ в ноябре обсудят устранение препятствий во взаимной торговле В повестку очередного заседания Совета глав правительств стран СНГ, запланированного на 7-8 ноября в РФ, будет включено 20 документов.
Внешняя политика
27 августа 2024 г. 12:32
Главы правительств СНГ в ноябре обсудят устранение препятствий во взаимной торговле

В повестку очередного заседания Совета глав правительств стран СНГ, запланированного на 7-8 ноября в РФ, будет включено 20 документов.

Как передает Report со ссылкой на агентство БЕЛТА, об этом сообщил журналистам во вторник в Минске генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"В повестке дня заседания Совета глав правительств СНГ 20 документов. Все они касаются преимущественно взаимодействия в экономической сфере. Два вопроса посвящены сотрудничеству в транспортной области, один - гражданского судостроения. Кроме того, несколько вопросов касаются гуманитарного сотрудничества, около 10 - финансового характера, финансирования разных видов деятельности в рамках СНГ", - рассказал Сергей Лебедев.

"На заседании Совета глав правительств одним из важных вопросов будет устранение препятствий во взаимной торговле", - добавил генсек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MDB hökumət başçıları noyabrda qarşılıqlı ticarətdə maneələrin aradan qaldırılmasını müzakirə edəcəklər

Самое читаемое

Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
23 августа 2024 г. 15:28
Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
ФотоПервые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
24 августа 2024 г. 03:21
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
21 августа 2024 г. 12:42
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
20 августа 2024 г. 17:26
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
23 августа 2024 г. 12:48
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
25 августа 2024 г. 12:38
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
23 августа 2024 г. 18:10
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
22 августа 2024 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi