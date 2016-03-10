 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Глава парламентской группы дружбы Литва-Азербайджан назначен министром здравоохранения

    По словам главы государства Дали Грибаускайте, Юрии Пожeлe приходится занять должность министра в нелегкий и короткий предвыборный период

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Депутат литовского сейма, член Социал-Демократической партии, председатель парламентской группы дружбы "Литва-Азербайджана" Юрас Пожела займет должность министра здравоохранения вместo подавшей в отставку Риманте Шалашявичюте, сообщает Report со ссылкой на Delfi.

    Президент Даля Грибаускайте подчеркнула, что ожидает от нового министра компетентности, нового отношения к управлению системой здравоохранения и организации работы, способности действовать самостоятельно и прозрачно.

    По словам главы государства, Ю. Пожeлe приходится занять должность министра в нелегкий и короткий предвыборный период, однако уже сейчас необходимо заложить прочную основу для реорганизации приоритетных областей. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi