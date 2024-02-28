Глава НПО призвал поддержать разминирование в Азербайджане на сессии Совета ООН по правам человека

Глава общественного союза "Правовой анализ и исследования" Рамиль Искендерли в ходе ежегодной панельной дискуссии высокого уровня в рамках 55-й сессии Совета ООН по правам человека призвал международное сообщество поддержать усилия Азербайджана по разминированию.

Как сообщает Report, руководитель НПО, напомнил, что сотни гражданских лиц в Азербайджане получили ранения при подрыве на минах.

Продолжающийся минный террор Армении против Азербайджана и предоставление недостоверных минных карт препятствуют процессу возвращения бывших азербайджанских вынужденных переселенцев на родные земли и нарушают их права на свободу передвижения, здоровье, работу и образование, сказал руководитель НПО, имеющего консультативный статус Экономического и социального Совета ООН (ЭКОСОС).

Он заявил, что неправительственные организации играют важную роль в реализации программ поддержки лиц с инвалидностью.

"После окончания войны стало известно, что на освобожденных от оккупации территориях установлено около полутора миллионов мин и неразорвавшихся боеприпасов", – сказал Рамиль Искендерли, подчеркнув, что проблема людей, ставших инвалидами в результате подрыва на минах, является не политическим, а гуманитарным вопросом.

"Многие НПО в Азербайджане занимаются гуманитарным разминированием, предоставляют услуги по реабилитации, включая физическую и психосоциальную поддержку пострадавшим при подрыве на минах. Однако международная поддержка в разминировании наших территорий очень мала. Я считаю, что международная поддержка должна быть большей, и мы должны мобилизовать наши усилия для борьбы с этой проблемой", - отметил Искендерли.