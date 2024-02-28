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Глава НПО призвал поддержать разминирование в Азербайджане на сессии Совета ООН по правам человека

Глава НПО призвал поддержать разминирование в Азербайджане на сессии Совета ООН по правам человека
Внешняя политика
28 февраля 2024 г. 15:58
Глава НПО призвал поддержать разминирование в Азербайджане на сессии Совета ООН по правам человека

Глава общественного союза "Правовой анализ и исследования" Рамиль Искендерли в ходе ежегодной панельной дискуссии высокого уровня в рамках 55-й сессии Совета ООН по правам человека призвал международное сообщество поддержать усилия Азербайджана по разминированию.

Как сообщает Report, руководитель НПО, напомнил, что сотни гражданских лиц в Азербайджане получили ранения при подрыве на минах.

Продолжающийся минный террор Армении против Азербайджана и предоставление недостоверных минных карт препятствуют процессу возвращения бывших азербайджанских вынужденных переселенцев на родные земли и нарушают их права на свободу передвижения, здоровье, работу и образование, сказал руководитель НПО, имеющего консультативный статус Экономического и социального Совета ООН (ЭКОСОС).

Он заявил, что неправительственные организации играют важную роль в реализации программ поддержки лиц с инвалидностью.

"После окончания войны стало известно, что на освобожденных от оккупации территориях установлено около полутора миллионов мин и неразорвавшихся боеприпасов", – сказал Рамиль Искендерли, подчеркнув, что проблема людей, ставших инвалидами в результате подрыва на минах, является не политическим, а гуманитарным вопросом.

"Многие НПО в Азербайджане занимаются гуманитарным разминированием, предоставляют услуги по реабилитации, включая физическую и психосоциальную поддержку пострадавшим при подрыве на минах. Однако международная поддержка в разминировании наших территорий очень мала. Я считаю, что международная поддержка должна быть большей, и мы должны мобилизовать наши усилия для борьбы с этой проблемой", - отметил Искендерли.

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Версия на английском языке NGO chief calls for support for mine clearance in Azerbaijan at session of UN Human Rights Council
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı QHT nümayəndəsi BMT İnsan Haqları Şurasının sessiyasında mina problemini qaldırıb

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