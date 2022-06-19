О нас

Глава Национального комитета по внешней политике США поблагодарила Азербайджан

Глава Национального комитета по внешней политике США поблагодарила Азербайджан Многие международные организации могут помочь в разминировании освобожденных территорий Азербайджана, чтобы вынужденные переселенцы смогли вернуться домой.
Внешняя политика
19 июня 2022 г. 15:06
Глава Национального комитета по внешней политике США поблагодарила Азербайджан

Многие международные организации могут помочь в разминировании освобожденных территорий Азербайджана, чтобы вынужденные переселенцы смогли вернуться домой.

Об этом Report заявила президент и главный исполнительный директор Национального комитета по внешней политике США Сьюзан Эллиотт.

Она также отметила, что ей очень интересно видеть с какой скоростью ведутся реконструкционные работы на освобожденных территориях Азербайджана: строительство нового аэропорта, дороги и планы по реконструкции.

"Я благодарю правительство Азербайджана за то, что оно смогло это сделать", - сказала глава Национального комитета по внешней политике США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке NCAFP President thanks Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Xarici Əlaqələr üzrə Milli Komitəsinin Prezidenti Azərbaycana təşəkkür edib

Самое читаемое

Германия поможет Украине в экспорте зерна
Германия поможет Украине в экспорте зерна
13 июня 2022 г. 03:23
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
13 июня 2022 г. 11:41
Джейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
ФотоДжейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
13 июня 2022 г. 15:12
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
14 июня 2022 г. 15:44
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
16 июня 2022 г. 14:28
Награждена группа работников здравоохранения
Награждена группа работников здравоохранения
16 июня 2022 г. 17:18
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
17 июня 2022 г. 03:07
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
17 июня 2022 г. 11:09
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
17 июня 2022 г. 13:32
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
18 июня 2022 г. 10:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi