Глава Национального комитета по внешней политике США поблагодарила Азербайджан

Многие международные организации могут помочь в разминировании освобожденных территорий Азербайджана, чтобы вынужденные переселенцы смогли вернуться домой.

Многие международные организации могут помочь в разминировании освобожденных территорий Азербайджана, чтобы вынужденные переселенцы смогли вернуться домой.

Об этом Report заявила президент и главный исполнительный директор Национального комитета по внешней политике США Сьюзан Эллиотт.

Она также отметила, что ей очень интересно видеть с какой скоростью ведутся реконструкционные работы на освобожденных территориях Азербайджана: строительство нового аэропорта, дороги и планы по реконструкции.

"Я благодарю правительство Азербайджана за то, что оно смогло это сделать", - сказала глава Национального комитета по внешней политике США.