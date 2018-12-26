Президент Молдовы поздравил Ильхама Алиева

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Президент Республики Молдова Игорь Додон направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.

По случаю Вашего дня рождения примите мои самые сердечные поздравления и добрые пожелания долгих и плодотворных лет жизни на избранном Вами пути, новых больших успехов, счастья, удачи и семейного благополучия.

Убежден, что проводимая Вами продуманная и взвешенная политика как в стране, так и за рубежом служит и в дальнейшем будет служить процветанию Азербайджана и его народа.

Пользуясь предоставленной возможностью, выражаю твердую уверенность, что совместными усилиями традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой будут и впредь углубляться в различных областях, представляющих взаимный интерес, во имя и на благо наших народов.

Еще раз от всей души поздравляю Вас, уважаемый господин президент, и всю Вашу семью с замечательным личным праздником и примите уверения в моем высоком к Вам уважении".