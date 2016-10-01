Глава миссии ЕС: "Европейские парламентарии заинтересованы в сотрудничестве со своими азербайджанскими коллегами"

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Я рада, что вчера Милли Меджлис Азербайджана принял решение пересмотреть вопрос о возвращении ЕВРОНЕСТ.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала глава миссии ЕС в Азербайджане Малена Мард.

По ее словам, посетившие Баку европейские парламентарии четко дали понять, что они заинтересованы в сотрудничестве со своими азербайджанскими коллегами.

Говоря о том, на каком этапе находится подготовка стратегического соглашения между ЕС и Азербайджаном, М.Мард сказала, ЕС заинтересована в укреплении отношений с Азербайджаном и выразила надежду, что в скором времени это будет отражено и на законодательном уровне.