Глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ рассказал о ее составе

Миссия БДИПЧ ОБСЕ состоит из 11 международных экспертов из 11 стран.

Приступившая сегодня к работе в Азербайджане долгосрочная миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными парламентскими выборами состоит из 11 международных экспертов из 11 стран.

Как передает Report, об этом заявил глава миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ Дитмир Бушати.

“Члены основной команды будут базироваться в Баку в течение следующих нескольких недель, наблюдая за подготовкой к выборам. У нас также есть эксперты по политическим вопросам, в области медиа и права. Из Баку мы также будем выезжать в различные регионы страны. 6 августа в страну прибудут 28 долгосрочных наблюдателей, которые будут наблюдать за подготовкой к избирательному процессу в регионах",- сказал глава миссии.

Д. Бушати добавил, что 280 краткосрочных наблюдателей также подали заявки на участие в процессе: “Эти наблюдатели будут участвовать в мониторинге за ходом выборов и процесса подсчета голосов".

Напомним, внеочередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане 1 сентября.