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Глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ рассказал о ее составе

Глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ рассказал о ее составе Миссия БДИПЧ ОБСЕ состоит из 11 международных экспертов из 11 стран.
Внешняя политика
1 августа 2024 г. 11:26
Глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ рассказал о ее составе

Приступившая сегодня к работе в Азербайджане долгосрочная миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными парламентскими выборами состоит из 11 международных экспертов из 11 стран.

Как передает Report, об этом заявил глава миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ Дитмир Бушати.

“Члены основной команды будут базироваться в Баку в течение следующих нескольких недель, наблюдая за подготовкой к выборам. У нас также есть эксперты по политическим вопросам, в области медиа и права. Из Баку мы также будем выезжать в различные регионы страны. 6 августа в страну прибудут 28 долгосрочных наблюдателей, которые будут наблюдать за подготовкой к избирательному процессу в регионах",- сказал глава миссии.

Д. Бушати добавил, что 280 краткосрочных наблюдателей также подали заявки на участие в процессе: “Эти наблюдатели будут участвовать в мониторинге за ходом выборов и процесса подсчета голосов".

Напомним, внеочередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане 1 сентября.

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Версия на английском языке OSCE ODIHR mission chief reveals composition of observer team for Azerbaijan's snap elections
Версия на азербайджанском языке ATƏT DTİHB-in müşahidə missiyasının rəhbəri onun tərkibi barədə danışıb

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