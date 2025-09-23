Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Глава Минэнерго: Турция намерена стать ключевой страной в региональной энергетике

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 22:57
    Турция намерена стать ключевой страной региона в сфере энергетики.

    Как передает Report со ссылкой на турецкое агентство Anadolu, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на встрече с местными бизнесменами в США.

    Он напомнил о важном соглашении с Азербайджаном, Грузией и Болгарией, которое предусматривает поставку зеленой энергии в Европу.

    "Мы заключили важное соглашение с Азербайджаном, Грузией и Болгарией о транспортировке и торговле зеленой электроэнергией. Мы стремимся доставлять электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергия, в Европу по маршруту Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария. Мы увеличили мощности в сфере природного газа как на востоке, так и на западе. Благодаря соединениям с Болгарией и Грецией мы внесли значительный вклад в энергетическую безопасность стран Юго-Восточной Европы. С разработанными нами проектами в 2025 году мы начали поставки газа в Сирию и Нахчыван. Мы намерены стать ключевой страной региона в сфере энергетики", - подчеркнул А. Байрактар.

    Алпарслан Байрактар энергетика Турция зеленая энергетика возобновляемые источники энергии
    Türkiyəli nazir: Məqsədimiz enerji sahəsində "açar ölkə" olmaqdır

