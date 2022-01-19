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Глава МИД Азербайджана на заседании в Вене привлек внимание к проблеме минной опасности

Глава МИД Азербайджана на заседании в Вене привлек внимание к проблеме минной опасности Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил необходимость смягчения минных угроз путем внедрения механизма практической помощи ОБСЕ.
Внешняя политика
19 января 2022 г. 17:47
Глава МИД Азербайджана на заседании в Вене привлек внимание к проблеме минной опасности
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил важность решения вопросов минных угроз путем внедрения механизма практической помощи ОБСЕ.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, об этом глава МИД заявил в ходе выступления в Вене на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По его словам, данные механизм мог бы способствовать безопасному возвращению внутренне перемещенных лиц в свои дома.

Отмечается, что другой диалог по вопросам безопасности будет посвящен постконфликтному восстановлению и миростроительству с учетом уроков, накопленных в регионе, и рассмотрению таких важных вопросов, как участие ОБСЕ в деятельности по постконфликтному восстановлению, а также обязательства и возможности государств-участников вносить вклад в долгосрочное и устойчивое постконфликтное восстановление.

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Версия на английском языке Azerbaijan's top diplomat draws attention to problem of mine danger

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