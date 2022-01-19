Глава МИД Азербайджана на заседании в Вене привлек внимание к проблеме минной опасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил необходимость смягчения минных угроз путем внедрения механизма практической помощи ОБСЕ.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил важность решения вопросов минных угроз путем внедрения механизма практической помощи ОБСЕ.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, об этом глава МИД заявил в ходе выступления в Вене на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По его словам, данные механизм мог бы способствовать безопасному возвращению внутренне перемещенных лиц в свои дома.

Отмечается, что другой диалог по вопросам безопасности будет посвящен постконфликтному восстановлению и миростроительству с учетом уроков, накопленных в регионе, и рассмотрению таких важных вопросов, как участие ОБСЕ в деятельности по постконфликтному восстановлению, а также обязательства и возможности государств-участников вносить вклад в долгосрочное и устойчивое постконфликтное восстановление.