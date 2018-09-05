 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава МИД: Япония считает Азербайджан важным энергетическим партнером

    Япония планирует начать процесс упрощения визового режима для граждан Азербайджана
    © Report/Elçin Murad

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "Япония считает Азербайджан важной страной, связующей Европу с Азией, которая также является важным энергетическим партнером". Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел Японии Таро Коно по итогам со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

    Глава МИД Японии, отметил, что отношения с Азербайджаном находятся на высоком уровне, Токио также  предложил программу "Кавказская инициатива", в рамках которой Япония будет также содействовать развитию и улучшению бизнес атмосферы в регионе.

    По словам Т. Коно,  Токио и Баку также сотрудничают по ряду направлений, в частности, Япония планирует начать процесс упрощения визового режима для граждан Азербайджана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi