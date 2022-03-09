Глава МИД встретился с представителями "Центра Каспийской политики"

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией "Центра Каспийской политики" США.
Об этом Report сообщили в МИД.
Министр проинформировал делегацию о приоритетах внешней политики Азербайджана, о сотрудничестве в рамках международных организаций и других вопросах.
На встрече состоялся обмен мнениями по развитию двусторонних отношений, празднованию 30-летия установления дипломатических отношений, сотрудничеству в энергетической сфере, вопросам региональной безопасности, в том числе ситуации в Украине.