Глава МИД встретился с представителями "Центра Каспийской политики"

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией "Центра Каспийской политики" США.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией "Центра Каспийской политики" США.

Об этом Report сообщили в МИД.

Министр проинформировал делегацию о приоритетах внешней политики Азербайджана, о сотрудничестве в рамках международных организаций и других вопросах.

На встрече состоялся обмен мнениями по развитию двусторонних отношений, празднованию 30-летия установления дипломатических отношений, сотрудничеству в энергетической сфере, вопросам региональной безопасности, в том числе ситуации в Украине.