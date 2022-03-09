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Глава МИД встретился с представителями "Центра Каспийской политики"

Глава МИД встретился с представителями "Центра Каспийской политики" Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией "Центра Каспийской политики" США.
Внешняя политика
9 марта 2022 г. 18:20
Глава МИД встретился с представителями Центра Каспийской политики

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией "Центра Каспийской политики" США.

Об этом Report сообщили в МИД.

Министр проинформировал делегацию о приоритетах внешней политики Азербайджана, о сотрудничестве в рамках международных организаций и других вопросах.

На встрече состоялся обмен мнениями по развитию двусторонних отношений, празднованию 30-летия установления дипломатических отношений, сотрудничеству в энергетической сфере, вопросам региональной безопасности, в том числе ситуации в Украине.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM meets with representatives of Caspian Policy Center
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov “Xəzər Siyasət Mərkəzi”nin nümayəndələri ilə görüşüb

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