Глава МИД Венгрии: Азербайджан сыграет очень важную роль в энергобезопасности Европы

Питер Сиярто находился с официальным визитом в Грузии

"В будущем Азербайджан сыграет очень важную роль в энергетической безопасности Европы".

Как передаёт грузинское бюро Report, об этом в интервью Первому каналу Грузии заявил министр иностранных дел Венгрии Питер Сиярто.

По его словам, действия Евросоюза, связанные с программой "Восточного партнерства", представляют большую значимость: "В связи с этой инициативой я сделал несколько предложений друзьям. В них входит и отмена санкций в отношении Беларуси, потому что партнерство и санкции несовместимы. Мы также посчитали важным окончательное подписание соглашения для углубления партнерства с Азербайджаном".

Питер Сиярто находился с официальным визитом в Грузии.