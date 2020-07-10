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Глава МИД Венгрии: Азербайджан сыграет очень важную роль в энергобезопасности Европы

Глава МИД Венгрии: Азербайджан сыграет очень важную роль в энергобезопасности Европы Питер Сиярто находился с официальным визитом в Грузии
Внешняя политика
10 июля 2020 г. 10:06
Глава МИД Венгрии: Азербайджан сыграет очень важную роль в энергобезопасности Европы

"В будущем Азербайджан сыграет очень важную роль в энергетической безопасности Европы".

Как передаёт грузинское бюро Report, об этом в интервью Первому каналу Грузии заявил министр иностранных дел Венгрии Питер Сиярто.

По его словам, действия Евросоюза, связанные с программой "Восточного партнерства", представляют большую значимость: "В связи с этой инициативой я сделал несколько предложений друзьям. В них входит и отмена санкций в отношении Беларуси, потому что партнерство и санкции несовместимы. Мы также посчитали важным окончательное подписание соглашения для углубления партнерства с Азербайджаном".

Питер Сиярто находился с официальным визитом в Грузии.

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Версия на английском языке Hungarian FM: Azerbaijan will play a  key role in Europe's energy security
Версия на азербайджанском языке Macarıstanın XİN başçısı: “Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində çox mühüm rol oynayacaq”

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