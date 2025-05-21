Глава МИД: Венгерские энергетические компании приобрели права собственности на нефтегазовые месторождения Азербайджана

Венгерские энергетические компании приобрели права собственности на нефтегазовые месторождения Азербайджана.

Венгерские энергетические компании приобрели права собственности на нефтегазовые месторождения Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым.

По его словам, это означает, что эти компании смогут участвовать на международных рынках не только как покупатели, но и как продавцы: "Конечно, это выводит нас на совершенно другой уровень".

Министр отметил, что Венгрия видит далекие от реальности попытки представить энергоснабжение как политический вопрос:

"Это абсурдный подход. Энергоснабжение - это физический вопрос, и сегодня ситуация такова, что снабжение Венгрии природным газом должно осуществляться практически полностью через Турцию. Если бы мы не построили газопровод "Турецкий поток", сегодня снабжение Венгрии природным газом было бы физически невозможно, поскольку Украина закрыла трубопровод, поставляющий газ с восточного направления в Центральную Европу".

П. Сийярто сказал, что в Казахстане в ближайшее время впервые в истории страны начнется добыча природного газа:

"Узбекистан и Казахстан решили построить атомные электростанции, и в рамках этих проектов они планируют использовать технологии ядерной промышленности Венгрии. Регион, представленный Организацией тюркских государств, стал третьим по важности источником нефти и природного газа в мире. Таким образом, сотрудничество Венгрии с этими странами в энергетической сфере, естественно, имеет большое значение".