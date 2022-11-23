Чавушоглу: Произошедшее после Второй карабахской войны, показало, что некоторые конфликты “заморожены"

“Произошедшее после Второй Карабахской войны, а также войны в Украине, показало, что некоторые конфликты "заморожены".

“Произошедшее после Второй Карабахской войны, а также войны в Украине, показало, что некоторые конфликты "заморожены".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, выступая на встрече со студентами университета Билкент на тему "Внешняя политика Турции в условиях глобальной неопределенности".

Глава МИД Турции отметил, что в современной дипломатии кризисы и политические системы сменяют друг друга: "Процессы развиваются очень быстро. Иногда мы не можем обеспечить отслеживание всех процессов".